В частном секторе Мытищ произошло возгорание площадью около 600 квадратных метров

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Возгорание частного дома и пяти гаражей произошло в подмосковном городе Мытищи, передаёт пресс-служба МЧС по Московской области.
В частном секторе Мытищ произошло возгорание площадью около 600 квадратных метров
  • © МЧС по Московской области

«Происходит горение пяти гаражей и одного частного дома. Городской округ Мытищи, 2-й Ярославский переулок, дом 7. Площадь около 600 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет», — приводит сообщение телеканал «360».

Отмечается, что на место инцидента направлены дополнительные силы для тушения огня.

Ранее при пожаре на судне в Кронштадте погиб один человек.

Также RIA56 передавало, что СК возбудил уголовное дело после инцидента на одной из шахт Гайского горно-обогатительного комбината. 

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