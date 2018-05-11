В частном секторе Мытищ произошло возгорание площадью около 600 квадратных метров

Возгорание частного дома и пяти гаражей произошло в подмосковном городе Мытищи, передаёт пресс-служба МЧС по Московской области.

«Происходит горение пяти гаражей и одного частного дома. Городской округ Мытищи, 2-й Ярославский переулок, дом 7. Площадь около 600 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет», — приводит сообщение телеканал «360».

Отмечается, что на место инцидента направлены дополнительные силы для тушения огня.

Ранее при пожаре на судне в Кронштадте погиб один человек.

Также RIA56 передавало, что СК возбудил уголовное дело после инцидента на одной из шахт Гайского горно-обогатительного комбината.