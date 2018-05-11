В МИД заявили, что спецслужбы предотвратили теракт на акции «Бессмертный полк» в Москве

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Замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что российские спецслужбы задержали группу террористов, готовивших атаку на акции «Бессмертный полк» в Москве.
В МИД заявили, что спецслужбы предотвратили теракт на акции «Бессмертный полк» в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Авилов Александр

«Задержаны сразу несколько групп, которые должны были произвести взрывы во время акции «Бессмертный полк» в Москве, для этого уже было заготовлено оружие», — цитирует ТАСС Сыромолотова.

По его словам, они перемещались из Сибири и Нового Уренгоя.

«Там было проведено порядка 17 обысков и задержано 20 человек», — добавил замглавы МИД.

4 мая в Ярославле были задержаны пять членов террористической группировки «Исламское государство»*, которые планировали серию атак на территории Московского региона.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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