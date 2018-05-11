Дом 89-летнего ветерана тыла в Серебряном Бору признан жилым

Дом в Серебряном Бору, в котором живёт 89-летний ветеран тыла Виктор Корниенко, признан жилым. Об этом RT сообщили в Департаменте государственного имущества города Москвы.

«На данный момент Росреестр уже внёс дом в список жилых зданий, теперь жильцы смогут оформить с ДГИ договор социального найма. Позже префектурой будет произведена экспертиза здания. В случае, если дом будет признан аварийным, жильцы получат право на получение другой площади», — сообщили в ДГИ.

Благодаря изменению в статусе помещения, ветеран теперь сможет ходатайствовать о выделении нового жилья.

Ранее стало известно, что 89-летний ветеран, а также его соседи уже десять лет живут без электроснабжения в одноэтажном деревянном доме дореволюционной постройки на Таманской улице в Москве. В 2008 году власти обесточили здание, поскольку с 1964 года по документам оно считается нежилым, хотя сам ветеран проживает там с 1955-го. При этом выяснилось, что помещение имеет статус нежилого только десять лет, когда здание было передано из собственности Минобороны в ведение города.

Из-за статуса дома люди не могут ни подвести свет, ни заключить договор социального найма, ни встать на очередь на улучшение жилищных условий. Газ, горячую воду, канализацию и свет жильцам приходилось обеспечивать себе самим. Их дом выпал из участка обслуживания поликлиник, а по документам жильцы оказались людьми без определённого места жительства.