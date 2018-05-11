СМИ: В Госдуме предложили ввести диспансеризацию с сохранением заработка

Госдума рассмотрит поправки, согласно которым россияне смогут проходить диспансеризацию с сохранением заработка. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно поправкам, один раз в три года россияне смогут получать освобождение от работы на один день с сохранением среднего заработка для прохождения диспансеризации.

Издание отмечает, что поправки в Трудовой кодекс нижняя палата планирует принять 17 мая в первом чтении.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нововведения сделают диспансеризацию доступнее, а это поспособствует выявлению болезней на ранней стадии.

Ранее в Госдуме предложили расширить полномочия волонтёров.