СМИ: В Госдуме предложили ввести диспансеризацию с сохранением заработка

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Госдума рассмотрит поправки, согласно которым россияне смогут проходить диспансеризацию с сохранением заработка. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно поправкам, один раз в три года россияне смогут получать освобождение от работы на один день с сохранением среднего заработка для прохождения диспансеризации

Издание отмечает, что поправки в Трудовой кодекс нижняя палата планирует принять 17 мая в первом чтении. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нововведения сделают диспансеризацию доступнее, а это поспособствует выявлению болезней на ранней стадии.

Ранее в Госдуме предложили расширить полномочия волонтёров.

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