СМИ: В Госдуме предложили ввести диспансеризацию с сохранением заработка
Согласно поправкам, один раз в три года россияне смогут получать освобождение от работы на один день с сохранением среднего заработка для прохождения диспансеризации.
Издание отмечает, что поправки в Трудовой кодекс нижняя палата планирует принять 17 мая в первом чтении.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что нововведения сделают диспансеризацию доступнее, а это поспособствует выявлению болезней на ранней стадии.
Ранее в Госдуме предложили расширить полномочия волонтёров.