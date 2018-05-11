За неделю девять летательных аппаратов провели разведку вдоль границ России

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В течение недели девять летательных аппаратов вели разведывательную деятельность вдоль границ России. Об этом сообщает газета Минобороны России «Красная звезда».

Дежурные силы ПВО России за неделю четыре раза поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолётов-разведчиков.

Отмечается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было. 

В апреле российские самолёты за неделю пять раз поднимались для перехвата и сопровождения иностранных воздушных судов. 

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