За неделю девять летательных аппаратов провели разведку вдоль границ России

В течение недели девять летательных аппаратов вели разведывательную деятельность вдоль границ России. Об этом сообщает газета Минобороны России «Красная звезда».

Дежурные силы ПВО России за неделю четыре раза поднимались на перехват и сопровождение иностранных самолётов-разведчиков.

Отмечается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

В апреле российские самолёты за неделю пять раз поднимались для перехвата и сопровождения иностранных воздушных судов.