Проект ТПУ «ВДНХ» в Москве могут утвердить в 2018 году

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Проект транспортно-пересадочного узла «ВДНХ» в Москве могут утвердить во втором квартале 2018 года, сообщает kp.ru.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, он уже прошёл публичные слушания и находится на стадии согласования.

ТПУ будет состоять из объектов железнодорожного транспорта, коммунального обслуживания, общественного назначения и обслуживания автотранспорта.

«Для наземного пассажирского транспорта откроются стоянка и разворотная площадка», — отметила она.

По её словам, безопасность и комфортное передвижение пешеходов обеспечат два новых подземных перехода общей площадью 3 тыс. кв. м.

Ранее m24 сообщало, что проход по Центральной аллее ВДНХ ограничен с 10 мая по 1 июня.

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