В Калининградской области суд запретил нарушителям завышать стоимость проживания в отелях

В Калининградской области суд запретил нарушителям завышать стоимость проживания в гостиницах, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

За четыре месяца 2018 года проверено 18 средств временного размещения. В отношений юрлиц и индивидуальных предпринимателей составлено 39 протоколов, 11 из которых — за завышение регулируемой правительством России стоимости гостиничного обслуживания.

«Из 15 исков в защиту неопределённого круга потребителей о признании противоправными действий хозяйствующих субъектов, завышающих стоимость гостиничного обслуживания на период проведения чемпионата мира ФИФА четыре рассмотрены», — говорится в сообщении на сайте управления.

По двум гражданским делам предприниматели представили документы, свидетельствующие об устранении выявленных нарушений, в двух случаях суды признали действия противоправными.

23 апреля Ленинградский районный суд Калининграда обязал два хостела прекратить противоправные действия — завышение максимальной стоимости гостиничного обслуживания.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Роспотребнадзор заявил о 539 случаях завышения цен в гостиницах перед ЧМ-2018.