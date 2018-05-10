Мэр Ульяновска ушёл в отставку
Мэр Ульяновска во время внеочередного заседания городской думы заявил об уходе в отставку.
- Сергей Панчин
- © ulmeria.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации города.
«Да, действительно, Сергей Панчин сложил с себя полномочия главы Ульяновска. Исполнять обязанности мэра временно будет и. о. главы администрации города Вадим Андреев», — сказали в администрации.
3 мая мэр Ижевска Юрий Тюрин подал в отставку по собственному желанию.
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