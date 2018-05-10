Мэр Ульяновска ушёл в отставку

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Мэр Ульяновска во время внеочередного заседания городской думы заявил об уходе в отставку.
Мэр Ульяновска ушёл в отставку

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации города.

«Да, действительно, Сергей Панчин сложил с себя полномочия главы Ульяновска. Исполнять обязанности мэра временно будет и. о. главы администрации города Вадим Андреев», — сказали в администрации.

3 мая мэр Ижевска Юрий Тюрин подал в отставку по собственному желанию.

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