Акцию «Бессмертный полк» провели в Татарстане и Туле

Акцию «Бессмертный полк» провели в Республике Татарстан, сообщает «Реальное время» со ссылкой на организаторов.

Участниками шествия стали 363 тыс. человек, причём 165 тыс. из них — в Казани.

Среди них — президент региона Рустам Минниханов и государственный советник республики Минтимер Шаймиев.

В колонне «Бессмертного полка» в Туле прошли 150 тыс. человек, передаёт kp.ru со ссылкой на данные организаторов.

Отмечается, что во главе колонны в автомобилях военных лет проехали ветераны Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что более 10 млн человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в России.