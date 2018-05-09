Путин, Нетаньяху и президент Сербии возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер Сербии Александр Вучич возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

РИА Новости

Венки от имени президента России, премьера Израиля и главы Сербии были установлены солдатами Президентского полка у Вечного огня. Путин, Нетаньяху и Вучич почтили память погибших в войне минутой молчания. Ранее на Красной площади состоялся парад в честь 73-й годовщины Победы.