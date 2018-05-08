Акция «Цветок памяти» пройдёт в Хабаровске в День Победы

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Новая акция «Цветок памяти» пройдёт в Хабаровске в День Победы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Мероприятие впервые состоялось в 2017 году.

«К 9 Мая мы всегда готовимся с особой тщательностью, так было и в прошлый год: сшили старшей дочери форму санитарки, выучили с ней стихи, купили цветы и пошли гулять по праздничному городу», — заявил организатор акции Егор Ильюк.

Он напомнил, что члены его семьи дарили гвоздики ветеранам боевых действий и труженикам тыла со словами благодарности. Затем было принято решение сделать акцию постоянной.

Ранее Nation News сообщало, что Петербургский метрополитен будет работать круглосуточно в День Победы 9 мая.

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