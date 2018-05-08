Глава Рособрнадзора проведёт 22 мая горячую линию по вопросам ЕГЭ

Короткая ссылка
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов проведёт 22 мая горячую линию по вопросам Государственной итоговой аттестации и Единого государственного экзамена, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

В частности, будут затронуты вопросы организации аттестаций, содержание экзаменационных материалов, процедуры апелляции и пересдачи госэкзаменов.

Представители Рособрнадзора также расскажут, как будет проводиться ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Направить вопросы можно будет по электронной почте или посредством соцсетей.

Ранее Nation News сообщал, что Рособрнадзор опубликовал видеоролики для подготовки школьников к ЕГЭ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных