Глава Рособрнадзора проведёт 22 мая горячую линию по вопросам ЕГЭ
В частности, будут затронуты вопросы организации аттестаций, содержание экзаменационных материалов, процедуры апелляции и пересдачи госэкзаменов.
Представители Рособрнадзора также расскажут, как будет проводиться ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Направить вопросы можно будет по электронной почте или посредством соцсетей.
Ранее Nation News сообщал, что Рособрнадзор опубликовал видеоролики для подготовки школьников к ЕГЭ.