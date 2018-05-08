Глава Рособрнадзора проведёт 22 мая горячую линию по вопросам ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов проведёт 22 мая горячую линию по вопросам Государственной итоговой аттестации и Единого государственного экзамена, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.

В частности, будут затронуты вопросы организации аттестаций, содержание экзаменационных материалов, процедуры апелляции и пересдачи госэкзаменов.

Представители Рособрнадзора также расскажут, как будет проводиться ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Направить вопросы можно будет по электронной почте или посредством соцсетей.

Ранее Nation News сообщал, что Рособрнадзор опубликовал видеоролики для подготовки школьников к ЕГЭ.