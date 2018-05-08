Роскомнадзор ограничил доступ к 21 сайту по продаже наград времён Великой Отечественной войны

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Роскомнадзор ограничил доступ к 21 сайту, занимавшемуся продажей орденов и медалей времён Великой Отечественной войны, а также иных государственных наград и знаков отличия. Об этом сообщает газета «Известия».

Порталы или отдельные их страницы добавлены в Единый реестр запрещённой информации на основании решения суда.

12 ресурсов удалили противоправные данные. Владельцам ещё двух сайтов и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления.

В 2017 году сообщалось, что сотрудники полиции в Волгограде установили личность подростка, желавшего обменять награды прадеда — ветерана Великой Отечественной войны — на вейп.

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