Замглавы МИД России и посол Китая обсудили ситуацию на Корейском полуострове
- Михаил Богданов
- РИА Новости
«При этом был подтверждён обоюдный настрой Москвы и Пекина на плотную координацию совместных усилий в интересах дальнейшей разрядки напряжённости в регионе и скорейшего запуска политико-дипломатического процесса корейского урегулирования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Богданов принял китайского посла 8 мая по его просьбе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы содействовать урегулированию на Корейском полуострове.