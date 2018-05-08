Замглавы МИД России и посол Китая обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол КНР в Москве Ли Хуэй обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Об этом информирует МИД России.
Замглавы МИД России и посол Китая обсудили ситуацию на Корейском полуострове
  • Михаил Богданов
  • РИА Новости

«При этом был подтверждён обоюдный настрой Москвы и Пекина на плотную координацию совместных усилий в интересах дальнейшей разрядки напряжённости в регионе и скорейшего запуска политико-дипломатического процесса корейского урегулирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Богданов принял китайского посла 8 мая по его просьбе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы содействовать урегулированию на Корейском полуострове

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