В «Единой России» прокомментировали утверждение Медведева премьер-министром

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Анастасия Румянцева
Первый замглавы фракции «Единая Россия», депутат Госдумы Адальби Шхагошев прокомментировал RT решение Государственной думы утвердить на должность премьер-министра России Дмитрия Медведева.
В «Единой России» прокомментировали утверждение Медведева премьер-министром
  • Reuters

«Страна вступает в важную экономическую эпоху. Нам надо включить весь собственный потенциал, необходимо выстраивать новую модель взаимоотношений с западными европейскими странами. Нам нужны экономисты, специалисты в социальной сфере, пенсионной и демографической системе. Те кандидатуры, которые мы знаем в качестве вице-премьеров, и указы, которые подписал президент страны, говорят о том, что будет другая структура правительства и что кандидаты будут подбираться под решения тех современных проблем и задач, которые сегодня определены. Этими проблемами должны заниматься люди знающие. Премьер Дмитрий Медведев, который был главой государства, занимал ранее пост премьера, знает кадры и потенциал страны. Вот из этих соображений мы и голосовали за него», — пояснил Шхагошев.

8 мая Госдума одобрила кандидатуру Медведева на пост премьера России. В его поддержку высказались 374 депутата. 

Позднее российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева. 

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