Эксперт прокомментировал решение Госдумы утвердить Медведева премьер-министром

Доцент философского факультета МГУ Борис Межуев прокомментировал в разговоре с RT назначение на пост премьер-министра России Дмитрия Медведева, в поддержку кандидатуры которого проголосовали 374 депутата.

«Дмитрий Медведев сегодня уже высказал определённые планы в Государственной думе. В дальнейшем речь пойдёт о пенсионной реформе, видимо, будут и другие действия, связанные с либеральным курсом», — сказал он.

Эксперт отметил, что реализация новых майских указов «также войдёт в приоритет будущего правительства».

«Во всяком случае, сейчас очевидно, что парламентская фракция, правительство и «Единая Россия» действуют в полной связке, нет каких-то особых элементов противоречий», — добавил он.

Ранее Госдума одобрила кандидатуру Медведева на пост премьера России.

В поддержку кандидата выступили 374 парламентария, против — 56.

Позднее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Дмитрия Медведева.