В Кремле допустили возможность перестановок в администрации президента

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что назначения в новой администрации президента могут осуществляться параллельно с назначениями в правительстве.
В Кремле допустили возможность перестановок в администрации президента
  • Дмитрий Песков
  • © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Думаю, что в ближайшее время их можно будет ожидать, потому что после утверждения главы кабинета будем вместе с вами ожидать по представлению председателя правительства назначений членов кабинета и вице-премьеров, министров и так далее. Где-то параллельно с этим уже нельзя исключать назначений в администрации», — сказал он.

7 мая российский президент Владимир Путин предложил Государственной думе рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьера России. 

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