В Кремле допустили возможность перестановок в администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что назначения в новой администрации президента могут осуществляться параллельно с назначениями в правительстве.

«Думаю, что в ближайшее время их можно будет ожидать, потому что после утверждения главы кабинета будем вместе с вами ожидать по представлению председателя правительства назначений членов кабинета и вице-премьеров, министров и так далее. Где-то параллельно с этим уже нельзя исключать назначений в администрации», — сказал он.

7 мая российский президент Владимир Путин предложил Государственной думе рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьера России.