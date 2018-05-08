Лавров: Россия никогда не будет действовать во вред безопасности какой-либо из стран

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Россия никогда не станет действовать во вред безопасности какого-либо из государств и готова к поиску баланса взаимных интересов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров: Россия никогда не будет действовать во вред безопасности какой-либо из стран
  • РИА Новости

Во вторник, 8 мая, он возложил венки к мемориальным доскам в память дипломатов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, передаёт РИА Новости.

«Россия никогда не будет действовать во вред безопасности какой бы то ни было страны. Мы всегда открыты к честному, откровенному диалогу, который опирается на уважение интересов всех партнёров и на поиск баланса этих интересов», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что российская сторона по-прежнему открыта к диалогу.

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