Лавров: Россия никогда не будет действовать во вред безопасности какой-либо из стран

Россия никогда не станет действовать во вред безопасности какого-либо из государств и готова к поиску баланса взаимных интересов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров.

Во вторник, 8 мая, он возложил венки к мемориальным доскам в память дипломатов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, передаёт РИА Новости.

«Россия никогда не будет действовать во вред безопасности какой бы то ни было страны. Мы всегда открыты к честному, откровенному диалогу, который опирается на уважение интересов всех партнёров и на поиск баланса этих интересов», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что российская сторона по-прежнему открыта к диалогу.