Лавров: Россия никогда не будет действовать во вред безопасности какой-либо из стран
- РИА Новости
Во вторник, 8 мая, он возложил венки к мемориальным доскам в память дипломатов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, передаёт РИА Новости.
«Россия никогда не будет действовать во вред безопасности какой бы то ни было страны. Мы всегда открыты к честному, откровенному диалогу, который опирается на уважение интересов всех партнёров и на поиск баланса этих интересов», — сказал он.
Лавров подчеркнул, что российская сторона по-прежнему открыта к диалогу.