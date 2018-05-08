В Бурятии потушили все лесные пожары

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В Бурятии за сутки потушены все три лесных пожара общей площадью 17 га в Кабанском, Баунтовском и Тарбагатайском районах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства лесного хозяйства.

Как уточняется, в тушении очагов было задействовано более 40 человек и 11 единиц лесопожарной техники.

26 апреля сообщалось, что площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась более чем в шесть раз.

Ранее «Юга.Ру» передавало, что на Кубани продлили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.

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