В Бурятии потушили все лесные пожары

В Бурятии за сутки потушены все три лесных пожара общей площадью 17 га в Кабанском, Баунтовском и Тарбагатайском районах. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства лесного хозяйства.

Как уточняется, в тушении очагов было задействовано более 40 человек и 11 единиц лесопожарной техники.

26 апреля сообщалось, что площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась более чем в шесть раз.

Ранее «Юга.Ру» передавало, что на Кубани продлили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.