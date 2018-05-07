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В СК рассказали о мерах по предотвращению несчастных случаев с детьми

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Следственный комитет России по Оренбургской области рассказал о мерах по предотвращению несчастных случаев с детьми, сообщает Ria56.

Как отметили в ведомстве, за последние пять лет в регионе сохраняется тенденция роста числа несчастных случаев с несовершеннолетними. В особую группу риска входят дети от одного года до семи лет.

Следователи обратились к родителям с просьбой проявлять бдительность и принимать необходимые меры, чтобы обезопасить детей от падения из окон.

В частности, как напомнили в ведомстве, ребёнок не должен находиться один в помещении с открытыми окнами или с окнами, которые он может самостоятельно открыть.

В случае с пластиковыми окнами следует поставить раму на режим фронтального проветривания, поскольку в этом случае ребёнок вряд ли сможет открыть окно полностью. В то же время, отметили в комитете, нельзя надеяться на режим «микропроветривания».

Родителей также просят не ставить ребёнка на подоконник, не позволять ему на него взбираться, пресекать любые попытки подобных действий. Кроме того, рекомендуется рассказывать детям об опасности падения из открытого окна.

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