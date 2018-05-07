Один из ТЦ в Тюмени оштрафовали из-за нарушений пожарной безопасности

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Торгово-развлекательный центр «Па-На-Ма» в Тюмени оштрафовали из-за нарушений пожарной безопасности, сообщает kp.ru.

Предприятие должно заплатить 156 тыс. рублей. Главному инженеру ТРЦ выписали штраф в размере 6 тыс. рублей.

Как выяснилось, звуковые системы оповещения в здании слабые, там также нет указателей движения к эвакуационным выходам на лестничных маршах, план эвакуации первого этажа не соответствует фактической планировке.

Имеются и другие нарушения.

Профилактические проверки проводятся сотрудниками МЧС и прокуратуры. По итогам проверки против ТРЦ и главного инженера завели административные дела. В настоящее время устранение нарушений в здании контролирует прокуратура.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области могут закрыть 17 ТЦ из-за нарушений.

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