Миронов сообщил, что «Справедливая Россия» проголосует против кандидатуры Медведева на пост премьера

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Руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что большинство членов фракции проголосуют против кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России.

«Приняли решение голосовать против. Есть нюанс — мы нескольким коллегам дали возможность свободного голосования, но подавляющее большинство солидарно будут голосовать против», — приводит Интерфакс слова Миронова.

Ранее сообщалось, что фракция КПРФ в Госдуме не станет голосовать за кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства России.

Государственная дума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России 8 мая.

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