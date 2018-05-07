Миронов сообщил, что «Справедливая Россия» проголосует против кандидатуры Медведева на пост премьера
«Приняли решение голосовать против. Есть нюанс — мы нескольким коллегам дали возможность свободного голосования, но подавляющее большинство солидарно будут голосовать против», — приводит Интерфакс слова Миронова.
Ранее сообщалось, что фракция КПРФ в Госдуме не станет голосовать за кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства России.
Государственная дума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России 8 мая.