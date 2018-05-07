В Петербурге ударившая трёхлетнего ребёнка ногой женщина приговорена к году колонии

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к году колонии-поселения Надежду Фёдорову, которая ударила женщину и её трёхлетнего ребёнка на детской площадке.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов (ОПС).

Отмечается, что обвиняемая не только ударила женщину и мальчика, но также оказала сопротивление сотруднику охранного предприятия, который попытался пресечь её действия.

Инцидент произошёл 5 сентября. Жительница Петербурга вышла со своим трёхлетним ребёнком на детскую площадку, где женщина выгуливала пинчера.

Женщина сделала хозяйке собаки замечание, между ними завязалась словесная ссора, в результате которой собаковод ударила ногой ребёнка, а затем прыснула из газового баллончика в лицо матери.

8 сентября суд отправил под домашний арест на два месяца 30-летнюю владелицу карликового пинчера.