В Петербурге ударившая трёхлетнего ребёнка ногой женщина приговорена к году колонии

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к году колонии-поселения Надежду Фёдорову, которая ударила женщину и её трёхлетнего ребёнка на детской площадке.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов (ОПС).

Отмечается, что обвиняемая не только ударила женщину и мальчика, но также оказала сопротивление сотруднику охранного предприятия, который попытался пресечь её действия.

Инцидент произошёл 5 сентября. Жительница Петербурга вышла со своим трёхлетним ребёнком на детскую площадку, где женщина выгуливала пинчера.

Женщина сделала хозяйке собаки замечание, между ними завязалась словесная ссора, в результате которой собаковод ударила ногой ребёнка, а затем прыснула из газового баллончика в лицо матери.

8 сентября суд отправил под домашний арест на два месяца 30-летнюю владелицу карликового пинчера.

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