В Кургане сняли баннеры ко Дню Победы с орфографическими ошибками

В Кургане демонтировали баннеры ко Дню Победы с орфографическими ошибками, вместо них появятся новые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

«Утром 7 мая баннеры были демонтированы РА «Контур». Новые баннеры будут изготовлены РА «Контур» в ближайшее время и размещены на зданиях кинотеатра «Россия» и главпочтамта», — заявили в администрации.

При этом в самом агентстве, ответственном за размещение баннеров, отметили, что не понимают, каким образом на рекламных конструкциях были допущены ошибки.

«Сами не можем выяснить, как же так получилось. Мы приносим свои извинения, агентство никого не хотело обидеть. Мы виноваты в случившемся, баннеры сняты. Сегодня заказаны новые баннеры, макет тщательно проверен», — пояснила генеральный директор агентства Ирина Заева.

Ранее сообщалось, что в Кургане в преддверии празднования Дня Победы появились баннеры с орфографическими ошибками.