В Брянской области намерены проверить все детские лагеря и санатории

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В Брянской области планируют проверить все детские лагеря и санатории, сообщает kp.ru.

«Для обеспечения безопасности детей и подростков в лагерях и санаториях разрабатывают инструкции по технике безопасности, листовки-памятки для детей и их родителей», — заявили в пресс-службе регионального правительства.

Департамент образования и науки проводит совещания и инструктажи совместно с МЧС и МВД.

Комплексная проверка лагерей будет проходить с 14 по 23 мая. Специальная комиссия осмотрит системы противопожарной безопасности, охрану, ограждение территории, оборудование купальных мест, проверит антитеррористическую защищённость и необходимую документацию.

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в Челябинской области в 2018 году планируется открыть более 800 летних лагерей.

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