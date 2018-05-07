Суд отказал бывшим чиновникам Дагестана в переводе из СИЗО под домашний арест

Басманный суд города Москвы отказал бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову, его заместителям Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также экс-министру образования республики Шахабасу Шахову в переводе из следственного изолятора под домашний арест.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

«Постановление Басманного суда Москвы от 3 апреля о продлении срока содержания под стражей в отношении Гамидова, Исаева, Юсуфова и Шахова до 30 июня оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — говорится в тексте.

5 февраля 2017 года сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении высокопоставленных членов правительства Республики Дагестан.

Их обвиняют в хищении денежных средств из бюджета региона, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей.

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