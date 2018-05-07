В Ростовской области вступил в силу приговор местному жителю за попытку убийства жены

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В Ростовской области вступил в силу приговор в отношении местного жителя, пытавшегося убить супругу за желание с ним развестись. Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Как рассказали в региональной прокуратуре, в ходе бытовой ссоры в Таганроге мужчина напал на жену.

«Его действия были пресечены несовершеннолетним, который своевременно вызвал скорую помощь», — уточнили в ведомстве.

Мужчина признал вину частично. Он заявил, что не планировал убивать жену, а ножевые удары нанёс в состоянии аффекта.

Суд первой инстанции приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчина обжаловал вердикт. Апелляционная инстанция Ростовского областного суда оставила приговор без изменения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли новый приговор экс-следователю по делу о заказных убийствах.

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