Путин присвоил звание Героя России погибшему от рук боевиков леснику

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации посмертно леснику Зейнудину Батманову, который погиб в Дагестане от рук боевиков, спасая чужую семью.
Путин присвоил звание Героя России погибшему от рук боевиков леснику
  • Reuters

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Батманову Зейнудину Лукмановичу — инспектору по государственному контролю за лесом государственного казённого учреждения Республики Дагестан «Касумкентское лесничество» (посмертно)», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2015 году Батманов, обходя свои угодья в лесу в одном из районов Дагестана, столкнулся с боевиками, которые захватили в заложники семью с маленьким ребёнком.

Батманов предложил отпустить семью домой, а себя взять в заложники взамен.

Боевики освободили семью, а от Батманова потребовали вызвать полицейских, чтобы напасть на них из засады. Лесник отказался выполнять это требование и был убит.

У него остались три сына и дочь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных