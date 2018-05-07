Путин присвоил звание Героя России погибшему от рук боевиков леснику

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской Федерации посмертно леснику Зейнудину Батманову, который погиб в Дагестане от рук боевиков, спасая чужую семью.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Батманову Зейнудину Лукмановичу — инспектору по государственному контролю за лесом государственного казённого учреждения Республики Дагестан «Касумкентское лесничество» (посмертно)», — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2015 году Батманов, обходя свои угодья в лесу в одном из районов Дагестана, столкнулся с боевиками, которые захватили в заложники семью с маленьким ребёнком.

Батманов предложил отпустить семью домой, а себя взять в заложники взамен.

Боевики освободили семью, а от Батманова потребовали вызвать полицейских, чтобы напасть на них из засады. Лесник отказался выполнять это требование и был убит.

У него остались три сына и дочь.