В Кургане в преддверии Дня Победы появились баннеры с орфографическими ошибками
«А тем временем наш город Курган красочно и празднично оформляют к Дню Победы. Но вчитайтесь в эти плакаты: «оборонна» и «бресткой». Может, кто ещё ошибки найдёт?» — интересуется автор публикации.
Отмечается, что на размещённых на зданиях кинотеатра «Россия» и главпочтамта плакатах написано «Оборонна Севостополя» и «Защитники Бресткой крепости».
Ранее сообщалось, что в Москве провели генеральную репетицию парада Победы. В ней приняли участие более 12,5 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц военной техники и вооружения.