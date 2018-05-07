В Кургане в преддверии Дня Победы появились баннеры с орфографическими ошибками

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В Кургане в преддверии празднования Дня Победы появились баннеры с орфографическими ошибками. Об этом сообщается в группе в социальной сети «ВКонтакте», посвящённой жизни города.

«А тем временем наш город Курган красочно и празднично оформляют к Дню Победы. Но вчитайтесь в эти плакаты: «оборонна» и «бресткой». Может, кто ещё ошибки найдёт?» — интересуется автор публикации.

Отмечается, что на размещённых на зданиях кинотеатра «Россия» и главпочтамта плакатах написано «Оборонна Севостополя» и «Защитники Бресткой крепости».

Ранее сообщалось, что в Москве провели генеральную репетицию парада Победы. В ней приняли участие более 12,5 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц военной техники и вооружения. 

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