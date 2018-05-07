Директор предприятия в Хабаровске получил 7,5 года за взятку

Короткая ссылка
Хабаровский суд вынес приговор в отношении директора муниципального унитарного предприятия (МУП) «Горсвет», обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По имеющимся данным, подсудимый получил в своём рабочем кабинете 500 тыс. рублей от директора компании «Дальневосточный кабельный альянс», с которой ранее был подписан договор на поставку электропродукции для нужд МУП. Благодаря взятке фирма выиграла конкурс.

Суд приговорил обвиняемого к 7,5 года колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Глава альянса получила четыре года с отсрочкой приговора.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале главного инженера муниципального предприятия задержали за взятку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных