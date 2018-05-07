Директор предприятия в Хабаровске получил 7,5 года за взятку

Хабаровский суд вынес приговор в отношении директора муниципального унитарного предприятия (МУП) «Горсвет», обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По имеющимся данным, подсудимый получил в своём рабочем кабинете 500 тыс. рублей от директора компании «Дальневосточный кабельный альянс», с которой ранее был подписан договор на поставку электропродукции для нужд МУП. Благодаря взятке фирма выиграла конкурс.

Суд приговорил обвиняемого к 7,5 года колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Глава альянса получила четыре года с отсрочкой приговора.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале главного инженера муниципального предприятия задержали за взятку.