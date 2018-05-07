Директор предприятия в Хабаровске получил 7,5 года за взятку
По имеющимся данным, подсудимый получил в своём рабочем кабинете 500 тыс. рублей от директора компании «Дальневосточный кабельный альянс», с которой ранее был подписан договор на поставку электропродукции для нужд МУП. Благодаря взятке фирма выиграла конкурс.
Суд приговорил обвиняемого к 7,5 года колонии строгого режима и штрафу в 10 млн рублей. Глава альянса получила четыре года с отсрочкой приговора.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале главного инженера муниципального предприятия задержали за взятку.