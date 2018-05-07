Додон поздравил Путина с инаугурацией

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского лидера Владимира Путина с вступлением в должность. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Уважаемый Владимир Владимирович, сердечно поздравляю вас с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации... Вы стали символом возрождения и преобразования России, которая во многом благодаря вашим усилиям вернула себе статус одной из ведущих мировых держав», — говорится в тексте.

По мнению Додона, Россия возглавляет борьбу за построение нового мирового порядка, выстраивая отношения с иностранными государствами на основе равноправия.

«Заверяю вас, что приложу все усилия для того, чтобы партнёрские отношения между нашими странами не только сохранились, но и упрочились», — добавил он.

В заключение Додон пожелал Путину крепкого здоровья и успехов на посту главы государства.

Ранее стало известно, что Путин вступил в должность президента России.

RT вёл текстовую трансляцию.