Более 200 человек эвакуированы в результате подтопления в Красноярском крае

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Более 200 человек эвакуированы в результате повышения уровня воды в посёлке Ворогово в Туруханском районе Красноярского края, сообщает региональное управление МЧС.

«По состоянию на 12:40 в посёлке Ворогово происходит подтопление 248 жилых домов, в которых проживают 702 человека (207 детей). Эвакуированы из населённого пункта 203 человека», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что для снижения размеров материального ущерба «силами местного населения организована эвакуация автотранспорта, с/х техники и домашнего скота на незатапливаемые подготовленные территории».

Кроме того, спасатели подготовили пункты временного размещения людей.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кузбассе установили круглосуточное наблюдение за реками.

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