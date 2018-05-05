Минобороны России определится со строительством новых спасательных судов в 2019 году
Проект таких кораблей министерству предложили на судостроительном заводе «Пелла».
«Само по себе предложение очень интересное. Последнее слово — за флотом. Мы нашли, я думаю, компромиссное решение», — заявил замминистра.
По его словам, класс подобных кораблей очень востребован, и в настоящее время недостаточно спасательных судов такого класса.
«И думаю, что в 2019 году примем решение о строительстве», — добавил Борисов.
Ранее Newinform сообщало, что на полигоне Цугол в Восточном военном округе завершились масштабные учения с участием около 4 тыс. человек.