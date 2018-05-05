В Оренбургской области завели уголовное дело из-за ДТП с гибелью пассажира
По имеющимся данным, находившаяся за рулём 44-летняя женщина не справилась с управлением и допустила съезд автомобиля в кювет на трассе Самара — Оренбург.
Машина перевернулась. В результате погибла 59-летняя пассажирка. Ещё одна пассажирка госпитализирована.
«В настоящее время в ОМВД России по Новосергиевскому району возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека», — сказали в пресс-службе.
Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее Newinform сообщал, что в Кемеровской области проводят проверку из-за ДТП с двумя погибшими.