В Мурманске провели репетицию парада Победы

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Утром в субботу, 5 мая, в Мурманске провели репетицию парада Победы, сообщает ФАН.

По улицам города прошли пешие колонны военных, в том числе североморцы, пограничники, спасатели, представители силовых структур и ведомств, юнармейцы.

В общей сложности были задействованы 900 человек.

Во второй раз в составе колонны пройдут женщины-военнослужащие. Впервые примут участие нахимовцы — рота барабанщиков.

Частью парада станет историческая реконструкция взводов красноармейцев и краснофлотцев разных лет.

Ранее m24 сообщало, что власти Москвы рассказали о подготовке города к Дню Победы.

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