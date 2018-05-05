СМИ: При взрыве газового баллона в автомобиле в Хакасии пострадали пятеро детей

При взрыве газового мини-баллона в автомобиле в Хакасии пострадали пятеро детей, сообщает газета «Известия».

По имеющимся данным, инцидент произошёл в Абакане. Причиной взрыва стало небрежное обращение.

Трое детей госпитализированы в тяжёлом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.

В январе издание «ВашГород.ру» передавало, что в результате взрыва газа в доме в Новосибирской области погиб один человек.