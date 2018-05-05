В Омске возбудили дело по факту гибели двух человек

В Омске возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Следственный комитет России.

Тела обнаружила десятилетняя дочь погибших. По версии следствия, 35-летний мужчина нанёс ножевые ранения 34-летней бывшей жене и покончил с собой. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли новый приговор экс-следователю по делу о заказных убийствах.