В Омске возбудили дело по факту гибели двух человек
В Омске возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Следственный комитет России.
Тела обнаружила десятилетняя дочь погибших.
По версии следствия, 35-летний мужчина нанёс ножевые ранения 34-летней бывшей жене и покончил с собой.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли новый приговор экс-следователю по делу о заказных убийствах.
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