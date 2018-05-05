В Омске возбудили дело по факту гибели двух человек

Короткая ссылка
В Омске возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Следственный комитет России.

Тела обнаружила десятилетняя дочь погибших.

По версии следствия, 35-летний мужчина нанёс ножевые ранения 34-летней бывшей жене и покончил с собой.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли новый приговор экс-следователю по делу о заказных убийствах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных