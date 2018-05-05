Оперативные службы Краснодарского края усилили режим работы из-за пожароопасности

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Оперативные службы Краснодарского края перешли на усиленный режим работы из-за чрезвычайной пожароопасности, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

До 7 мая на Кубани сохранится пожароопасность пятого класса. В связи с этим губернатор Вениамин Кондратьев дал соответствующее поручение.

«Ведётся круглосуточный мониторинг ситуации, в том числе в лесах на площади почти 1,3 млн га», — отметил он.

По его словам, нужно донести до каждого жителя, что недопустимо выжигание сухой травы, разведение костров около лесного фонда и дорог.

Как добавил Кондратьев, это может повлечь катастрофические последствия.

Ранее сообщалось, что краснодарские спасатели напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности.

Также URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.

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