В центре Симферополя ограничат движение из-за репетиции парада Победы

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По проспекту Кирова в центре Симферополя ограничат движение из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Транспорт не сможет проехать по участку от площади Амет-Хан Султана до площади Советской включительно с 18:30 5 мая до 02:00 6 мая и с 05:00 до 10:00 7 мая.

«На период проведения мероприятий также будет запрещена парковка транспортных средств на данном участке», — отмечается в сообщении.

Кроме того, во время репетиций и самого парада в центре Симферополя закроют пешеходные переходы. Это произойдёт 5 мая с 19:30 до 21:00, 7 мая с 06:30 до 08:30, 9 мая с 09:00 до 11:00.

Ранее m24 сообщало, что в Москве изменят маршруты наземного транспорта 6 и 9 мая из-за парада.

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