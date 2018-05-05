В параде кадетского движения в Ижевске приняли участие две тысячи детей

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В первом параде кадетского движения в Ижевске приняли участие 2 тыс. детей, в том числе около 600 воспитанников специализированных учебных заведений. Об этом сообщает «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

По Центральной площади торжественным маршем прошли учащиеся кадетских классов ряда школ, школы кадетского движения, школы юных лётчиков, пограничных, лётных, казачьих классов, классов общевойсковой подготовки, классов МЧС, УФСИН.

Как заявила министр образования региона Светлана Болотникова, на данный момент в Удмуртии действует 214 кадетских классов, объединяющих более 3,5 тыс. детей.

Ранее URA.RU сообщало, что число участников «Бессмертного полка» в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет.

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