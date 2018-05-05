В США задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство в Хабаровске

На территории США задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство в Хабаровске, сообщает Inforeactor.

По предварительным данным, в январе 2016 года в одной из квартир российского города произошёл конфликт: 66-летний мужчина, пришедший в гости к бывшей супруге, поссорился с её братом. В какой-то момент ссора переросла в поножовщину.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю, представители Интерпола задержали подозреваемого в США.

1 мая его доставили в Москву, затем перевезли в Хабаровск. В настоящее время мужчина находится в СИЗО.

В 2017 году Newinform сообщал, что в Севастополе СК возбудил дело в отношении женщины по факту убийства ею своей матери.