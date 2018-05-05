Путин: память о подвиге нашего народа объединяет все поколения граждан России
В телеграмме Путин отметил, что мероприятие приурочено к Дню Победы.
«Этот священный праздник навеки вписан в историю страны, в судьбу каждой семьи, каждого человека. Память о беспримерном подвиге нашего народа объединяет все поколения граждан России, помогает выстоять в любых испытаниях, вдохновляет на новые свершения», — цитирует российского лидера kp.ru.
Отмечается, что акция пройдёт в Государственном Кремлёвском дворце.
Художественным руководителем акции является народный артист СССР Василий Лановой.
Ранее m24 передавало, что в Москве изменят маршруты наземного общественного транспорта 6 и 9 мая в связи с репетицией и проведением парада на Красной площади, а также шествием «Бессмертный полк».