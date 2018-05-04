В Москве планируют отремонтировать три здания Морозовской детской больницы

В Москве планируют отремонтировать три здания Морозовской детской городской клинической больницы, сообщает m24.

Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, на данный момент согласована проектная документация для ремонта строений 18, 33 и 42 по адресу 4-й Добрынинский переулок, 1/9.

В ходе работ, к примеру, будут частично демонтированы существующие перегородки и установлены новые. Также заменят окна и дверные блоки. Кроме того, запланирована полная внутренняя отделка помещений.

Ранее Nation News сообщало, что на ремонт детской больницы в Челябинске направили более 100 млн рублей.