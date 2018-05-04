В Москве планируют отремонтировать три здания Морозовской детской больницы
Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
По его словам, на данный момент согласована проектная документация для ремонта строений 18, 33 и 42 по адресу 4-й Добрынинский переулок, 1/9.
В ходе работ, к примеру, будут частично демонтированы существующие перегородки и установлены новые. Также заменят окна и дверные блоки. Кроме того, запланирована полная внутренняя отделка помещений.
Ранее Nation News сообщало, что на ремонт детской больницы в Челябинске направили более 100 млн рублей.