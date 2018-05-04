График движения поездов из Петербурга в Хельсинки изменят из-за ремонтных работ

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График движения скоростных поездов «Аллегро» изменят с 22 по 24 июня и с 7 по 8 июля из-за ремонтных работ на территории Финляндии, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Поезд №787 Санкт-Петербург — Хельсинки отменят 23, 24 июня, 7 и 8 июля.

Также будет отменён поезд №788 Хельсинки — Петербург с отправлением 22, 23, 24 июня, 7 и 8 июля.

Поезда №781, 782, 783, 784, 785, 786 и 787 проследуют до станции Вайниккала, затем перевозку пассажиров будут осуществлять автобусами по проездным билетам «Аллегро», передаёт Nation News.

Время прохождения маршрута Петербург — Хельсинки увеличится на два часа.

Ранее сообщалось, что электропоезд «Ласточка» запустили между Краснодаром и Кисловодском с 1 апреля.

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