Россельхознадзор запретил ввоз 140 тонн заражённого картофеля из Египта

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Сотрудники Россельхознадзора не допустили ввоз на территорию России 140 тонн заражённого египетского картофеля. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Россельхознадзор запретил ввоз 140 тонн заражённого картофеля из Египта
  • Reuters
  • © Reuters Staff

Отмечается, что партия картофеля прибыла в порт Новороссийск на теплоходе «Асиатик исланд», передаёт РИА Новости. 

В ней обнаружили гусеницу картофельной моли, которая является карантинным объектом в России. 

«В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений в целях предотвращения проникновения и распространения на территории России карантинных объектов ввоз опасной продукции был запрещён», — говорится в сообщении. 

Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность ввозом египетского картофеля в Россию из Белоруссии.

Nation News передавало, что Роспотребнадзор забраковал 75 партий рыбы и морепродуктов в Нижегородской области.

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