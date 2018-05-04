Россельхознадзор запретил ввоз 140 тонн заражённого картофеля из Египта

Сотрудники Россельхознадзора не допустили ввоз на территорию России 140 тонн заражённого египетского картофеля. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что партия картофеля прибыла в порт Новороссийск на теплоходе «Асиатик исланд», передаёт РИА Новости.

В ней обнаружили гусеницу картофельной моли, которая является карантинным объектом в России.

«В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений в целях предотвращения проникновения и распространения на территории России карантинных объектов ввоз опасной продукции был запрещён», — говорится в сообщении.

Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность ввозом египетского картофеля в Россию из Белоруссии.

Nation News передавало, что Роспотребнадзор забраковал 75 партий рыбы и морепродуктов в Нижегородской области.