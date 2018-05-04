На Ставрополье уничтожены планировавшие теракты лидеры религиозно-экстремистской ячейки

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В Невинномысске Ставропольского края уничтожены два лидера религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие теракты.
На Ставрополье уничтожены планировавшие теракты лидеры религиозно-экстремистской ячейки
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ФСБ России.

«В результате проведённой 4 мая 2018 года в городе Невинномысске спецоперации при попытке задержания нейтрализованы оказавшие вооружённое сопротивление двое лидеров религиозно-экстремистской ячейки, планировавшие совершение террористических актов», — говорится в сообщении.

По уточнённым данным, экстремисты организовали подпольное изготовление взрывчатки и успели изготовить одну самодельную бомбу.

В ходе спецоперации у них изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты. По данному факту возбуждено уголовное дело.

27 апреля ФСБ задержала четырёх членов «спящей ячейки» террористической группировки «Исламское государство»*, планировавших ряд терактов в Москве.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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