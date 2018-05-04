Роскачество рассказало, как выбрать правильное мороженое
Десерт должен обладать чистым и сладким вкусом, плотной, кремообразной консистенцией, однородной структурой.
Наименование зависит от жирности. Для молочного мороженого она составляет не более 7,5%, для сливочного — от 8 до 11,5 %, для пломбира — от 12 до 20 %.
Мороженое с растительными жирами обозначается как «растительно-сливочное» или «с растительным жиром». Оно не несёт угрозы здоровью, но отличается по цене, вкусу и консистенции.
Наличие натуральных стабилизаторов и загустителей допускается.
Ранее ФАН сообщало, что Роскачество опубликовало результаты проверки сметаны.