В центре Петербурга могут ограничить продажу алкоголя во время ЧМ-2018

В центре Санкт-Петербурга могут ограничить продажу алкоголя во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу комиссии заксобрания по промышленности, экономике и предпринимательству.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии 7 мая.

В частности, планируется обсудить торговлю напитками в стеклянной таре у стадиона «Санкт-Петербург Арена». Документ предусматривает ограничение продажи спиртного в стекле в день и накануне матчей. Запрет не затронет алкогольную продукцию в пластике.

Кроме того, может быть полностью запрещена продажа спиртного в стеклянной таре в фан-зоне на Конюшенной площади и на прилегающих улицах. Ограничения не затронут зоны общественного питания на указанных территориях, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что продажу алкоголя в Москве ограничили во время майских праздников.