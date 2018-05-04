СМИ: Российские министерства будут активнее принимать на работу выпускников вузов

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Российские министерства и ведомства федерального и регионального уровней будут активнее принимать на работу выпускников вузов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Минтруда России.

Отмечается, что в конце 2018 года не менее 20% принятых в штат органа государственной власти сотрудников должны быть выпускниками вузов.

В пресс-службе Минтруда рассказали, что рассчитывают привлечь внимание, в частности тех выпускников, кому интересна работа в области проектной деятельности, а также в сфере современных технологий.

«20% — нормальное количество молодёжи в любой крупной организации, позволяющее сохранять возрастной баланс специалистов. Мы часто говорим, что нужны новые идеи, новые подходы. Молодёжь как раз может их генерировать», — отметил директор экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.

Ранее глава Росмолодёжи Александр Бугаев рассказал о сложностях, возникающих у выпускников определённых специальностей при поиске работы.

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