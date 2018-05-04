В МИД рассказали, в каком случае Россия и Япония смогут подписать мирный договор

Замглавы МИД России Игорь Моргулов в беседе с газетой «Известия» рассказал, при каком условии Москва и Токио смогут подписать мирный договор.

«Относительно перспектив заключения мирного договора могу сказать только одно — реальное продвижение в решении этого вопроса возможно в условиях комплексного развития российско-японских связей, формирования в них атмосферы подлинного взаимного доверия и партнёрства. Пока мы лишь в самом начале этого пути», — уточнил он.

В феврале премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал совместно с президентом России Владимиром Путиным положить конец неразрешённой проблеме мирного договора между двумя странами, который так и не был заключён после Второй мировой войны.